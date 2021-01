To besætningsejere får påbud om at aflive resterende mink

- Vi har en dialog med de to besætningsejere, og vi forventer, at de selv afliver minkene, siger veterinærdirektør Hanne Larsen, Fødevarestyrelsen, i en skriftlig kommentar til Ritzau.

12 dage efter et forbud mod hold af mink trådte i kraft, formodes der fortsat at være levende mink i to besætninger.

Det midlertidige forbud mod hold af mink trådte i kraft 15. januar og gælder frem til 31. december i år.

Forbuddet blev vedtaget 21. december af et flertal i Folketinget, efter at regeringen i november sidste år besluttede, at alle mink skulle aflives.

Det kom senere frem, at det nødvendige lovgrundlag ikke var til stede i første omgang.

De to besætningsejere, der ifølge Fødevarestyrelsen endnu ikke har ladet alle mink aflive, har modtaget et påbud "med en passende frist" til at indsende dokumentation for, at dyrene er aflivet.

Hvis ikke denne dokumentation fremsendes, vil Fødevarestyrelsen anmode om en retskendelse til at få adgang til besætningerne.

- Men jeg regner ikke med, at det kommer dertil, siger Hanne Larsen.

Det har endnu ikke været muligt at få oplyst, hvad en "passende frist" vil sige, ligesom Fødevarestyrelsen ikke oplyser, hvilke besætninger der fortsat formodes at have levende mink.

Men flere medier har tidligere skrevet, at minkavler Erik Vammen fra Hobro ikke umiddelbart var indstillet på at aflive alle sine dyr.

Han satte sit lid til et forskningsprojekt, der gjorde det muligt at holde liv i et antal mink.

Men forskningsprojektet ledet af en professor på Københavns Universitet fik afslag på et bidrag på 75 millioner kroner fra Fødevarestyrelsen.

Mandag aften faldt en politisk aftale på plads med kompensation på op mod 19 milliarder kroner til minkerhvervet og følgeindustrien.