To anholdt for drabsforsøg begået få timer efter bandedrab

De to mænd overfaldt ifølge politiet to mænd fra en anden bandegruppering med kniv på en shawarma-bar på Vesterbro.

To 30-årige mænd er onsdag blevet anholdt for et drabsforsøg, der skete 31. oktober som led i bandekonflikten i København.

Det skete, kort tid efter at en 30-årig mand blev dræbt af skud i Mjølnerparken.

Ifølge Ritzaus oplysninger havde den dræbte tilknytning til banden Brothas, mens ofrene for overfaldet på Vesterbro er tilknyttet Loyal to Familia.

Efterforskningsleder Torben Svarrer fra Københavns Politi kan "bestemt ikke afvise", at der er tale om en hævnaktion for drabet.

- Men man skal også huske på, at der har været mange episoder i efterårets bandekonflikt, hvor det kan være svært at komme med et motiv for den enkelte handling.

- Vi siger, at det er hævn på hævn. Det her kan selvfølgelig være noget, der sker på baggrund af det, som skete nogle timer tidligere med drabet, siger Torben Svarrer.

En 18-årig mand er allerede anholdt for drabsforsøget, og de to 30-årige fik opretholdt anholdelsen i tre døgn, besluttede en dommer i et grundlovsforhør i Københavns Byret onsdag.

Ved grundlovsforhøret nægtede de begge sig skyldige.

Overfaldet skete i shawarma-bar i Istedgade.

- Der opholder sig nogle mennesker på denne shawarma-bar fra en modsat gruppering. Så kommer de her mennesker derind, og der sker et overfald, forklarer Torben Svarrer.

Ved overfaldet blev de to ofre både sparket, slået og stukket med kniv. Den ene blev blandt andet stukket med en kniv mellem øjnene. De blev ikke såret livstruende.

Torben Svarrer kan ikke oplyse, om politiet vil anholde flere i forbindelse med drabsforsøget.

- Vi er stadig i gang med efterforskningen. Så vi må se, hvad det fører til, siger han.

Ingen er endnu anholdt for skuddrabet på den 30-årige. Ved skyderiet blev yderligere to såret.

I løbet af sommeren og efteråret har der været adskillige skudepisoder i forbindelse med bandekonflikten, hvor flere bander kæmper mod hinanden.

Konflikten bunder hovedsageligt i konflikter mellem Loyal To Familia og grupperingen Brothas.

For tiden er der dog våbenhvile i bandekonflikten. Det har flere medier beskrevet.