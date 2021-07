To år efter farligt knivstik mod teenager venter sag på retten

En dreng på 16 år var blevet stukket med kniv på perronen på Ny Ellebjerg Station. Den ene lunge var klappet sammen, og han var i fare for at miste livet.

Det var en lørdag aften i juni 2019, at politiet fik alarm om et farligt overfald i København.

Nu, mere end to år senere, har kun én af de formodede deltagere fået sin dom. Seks andre unge er også tiltalt. Hvornår det afgøres, om de også er skyldige, vides ikke. Endnu har retten ikke fastsat datoerne.

En anklager taler om et "lidt uheldigt" forløb, mens rettens chef erkender en fejlhåndtering af sagen.

Efter den farlige vold gik der 16 måneder, før Københavns Politi var klar med et anklageskrift mod de seks. Det var i oktober 2020.

- Sagen er meget omfattende, og den fylder to flyttekasser, forklarer senioranklager Henrik Uhl Pedersen.

I sagskomplekset indgår flere overfald, tyverier, vidnetrusler og andet, fremgår det af anklageskriftet.

- Forløbet har været lidt uheldigt tidsmæssigt, men det skyldes formentlig også problemer med corona, siger han.

I begyndelsen blev to andre unge af politiet anset for at være centrale figurer og var varetægtsfængslet. De fik dom i april og oktober sidste år.

- Det var vigtigt for os at få disse sager afgjort relativt hurtigt, fordi de var arrestanter, forklarer Henrik Uhl Pedersen.

Retten på Frederiksberg modtog i november 2020 sagen, oplyser retspræsident Christian Lundblad.

Selv om anklageskriftet er forsynet med to tydelige markeringer, som indebærer en forventning om en hurtig afgørelse, er det ikke sket.

Med fed skrift står der dels "VVV-sag vold, våben". Sager om vold, våben og voldtægt skal prioriteres over andre sager. Og dels indikerer også stemplet "Unge-sag" ligeledes en kvik ekspedition.

- Den skulle have været fremmet med det samme, siger Christian Lundblad.

Han erkender, at der er tale om en fejl.

Hvorfor sagen endnu ikke er skrevet ind i rettens kalender kan ifølge præsidenten delvist forklares med, at der er adskillige forsvarere, som datoer skal aftales med, og at politiet siden sendte yderligere tre anklageskrifter mod de samme tiltalte.

En af forsvarerne for de tiltalte er advokat Rune Wiborg. Han ærgrer sig over forløbet.

- Det er uheldigt, at der går så lang tid, før der kommer en afgørelse, siger han. For en ung kan livet ændre sig meget i løbet af et par år, tilføjer han.

- Man udvander jo meningen med straffesystemet, siger Rune Wiborg.

På tidspunktet for overfaldet på Ny Ellebjerg Station var de tiltalte 15 og 16 år, og det var oprindeligt varslet, at også Ungdomskriminalitetsnævnet skulle på banen. Men nu er fire af dem blevet 18 år.

I august ventes det, at de får besked om, hvornår de skal møde frem i retten for forklare sig.