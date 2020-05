To personer er nu tiltalt efter et groft overfald på en 19-årig mand i Gothersgade i København tilbage i februar. (Arkivfoto).

To 18-årige er anklaget for grov vold i diskoteksgade

I forbindelse med en bytur blev 19-årige Lauritz Lindboe Wind i februar groft overfaldet. Nu har anklagemyndigheden rejst tiltale mod to mænd i sagen.

Den unge mand stod frem i flere medier - blandt andet med billeder af sine skader i ansigtet - efter overfaldet. Og hans mor arrangerede efterfølgende en demonstration for at skabe fokus på vold i nattelivet.

Ved overfaldet blev Lauritz Lindboe Wind kastet ud foran en bil på vejen. Bilen undveg, men efterfølgende blev den unge mand sparket i hovedet.

- Da jeg ligger ude foran bilen, kommer der én eller anden løbende og hopper og lander med al sin kraft med hælen lige ned i baghovedet på mig, mens mit hoved i forvejen ligger plantet i asfalten, fortalte Lauritz Lindboe Wind til TV2 Lorry efter overfaldet.

Københavns Politi anholdt nogle dage efter overfaldet en 18-årig mand. Han blev varetægtsfængslet. Og siden har politiet fundet frem til endnu en formodet gerningsmand. Han er ligeledes 18 år.

Den varetægtsfængslede mand er sidenhen blevet løsladt, mens den anden mand ikke har været fængslet i sagen, oplyser Københavns Politi til Ritzau.

Den ene er tiltalt for at have begået overfaldet, mens den anden er tiltalt for at have medvirket, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

En af de tiltalte er desuden anklaget for et overfald begået på Rådhuspladsen i København i december. Ved overfaldet blev der brugt kniv.

Derudover er der i sagen rejst tiltale for handel med narko og for overtrædelse af våbenloven.