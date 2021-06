To 17-årige drenge er stukket med kniv på Amager

To 17-årige drenge er tirsdag aften uden for livsfare, efter at de blev stukket med kniv på Amager.

Politiet fik klokken 18.35 en anmeldelse om, at en dreng var blevet stukket med kniv ved Solvang Kirke på Remisevej.

Kort efter fandt politiet en dreng, der havde knivlæsioner på den ene hånd ved krydset mellem Peder Lykkes Vej og Røde Mellemvej.

- Vi har fornemmelse af, at de to knivstik har relation til hinanden. Begge knivstik var overfladiske, siger Espen Godiksen, der tilføjer, at drengene er blevet udskrevet fra hospitalet natten til onsdag.

Politiet forventer, at de to anholdte drenge skal stilles for en dommer i løbet af onsdagen.

Her skal der tages stilling til, hvorvidt drengene skal varetægtsfængsles i surrogat, da de er under 18 år.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad der gik forud for knivstikkeriet.

Tirsdag aften meldte politiet, at episoden ikke havde noget med bander at gøre.