Tivoli indfører bookingsystem efter lang Halloween-kø

Derfor indfører Tivoli et bookingsystem, som skal være klar til, at parken åbner på ny 13. november. Systemet arbejdes der stadig på, men i det skal gæsterne bestille deres Tivoli-tur på forhånd.

Lørdag måtte Tivoli lukke indgangene, efter at der opstod en massiv kø for at komme ind i forlystelsesparken, der var pyntet til Halloween.

Det oplyser parken onsdag morgen.

- Vi kan være mange i Tivoli, hvis bare vi ikke kommer på samme tid. Derfor indfører vi nu et bookingsystem, hvor gæsterne på forhånd skal bestille tid, siger Tivolis direktør, Susanne Mørch Koch, i en mail til Ritzau.

Desuden har parken hyret et vagtfirma.

- Vi tager ansvaret for pladserne og fortovene foran indgangene med bistand fra et vagtfirma, der guider gæsterne ad de ensrettede veje til indgangen. Samtidig har vi fordelt flere udendørs oplevelser ud i hele haveanlægget.

- Vi opfordrer gæsterne til at kigge på vores gæsteprognoser på tivoli.dk, før de planlægger deres besøg, siger Susanne Mørch Koch videre.

Hun understreger, at Tivoli - ligesom i lørdags - kan lukke dørene til parken.

- Vi tøver ikke med at lukke indgangene, hvis vi skønner, det er nødvendigt for at undgå trængsel, men målet er, at det ikke bliver nødvendigt med det nye bookingsystem, lyder det.

Bookingsystemet vil også gælde de gæster, der har årskort.

Tivoli vil ikke ændre på antallet af gæster i parken, da problemet ifølge parken er, at for mange samles ved indgangene - ikke at der er for mange gæster i parken.

Desuden har Tivoli udviklet en app, hvor gæsterne kan være i digital kø, så store mængder ikke stimler sammen om forlystelserne.

Lørdagens lukning kom, få uger efter en efterårsferie hvor gæster kritiserede Tivoli for at lukke for mange gæster ind. Ved den lejlighed afviste Tivoli ifølge TV2 Lorry kritikken og sagde, at der ikke var flere inde i haven, end der er tilladelse til.

Tivoli holder juleåbent fra 13. november til og med 3. januar.