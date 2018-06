Tis bare i havet - havvandet er mere usundt end urin

- Der er alger og mikroorganismer i havvand. Jo varmere vandet er, jo bedre trives de.

- De kan potentielt være farlige for mennesker at få indenbords, men vores egen urin er ikke specielt farlig. Jeg ville næsten være mere bekymret for havvandet, end jeg vil være for urinen, siger hun.

Når solen skinner, og stranden kalder, er der et spørgsmål, der ofte synes at gå igen: Tisser du i vandet?

Lige præcis det spørgsmål kom for nylig på banen på en af Politikens redaktioner.

En rundspørge blandt kollegerne blev til en uvidenskabelig undersøgelse, der viste, at 80 til 90 procent af de adspurgte tissede i vandet på stranden.

Det er et fænomen, som Charlotte Mehlin Sørensen godt kan nikke genkendende til.

- Spørger man de fleste mennesker, vil de - hvis de er ærlige - nok sige, at det er noget, de gør.

- Jeg gør det også, når jeg er på stranden, hvis der er langt op til ishuset og tissehuset, lyder det.

Og det er der ikke noget skadeligt ved, slår hun fast. Der er ikke mange bakterier i nyt urin.

- Langt det meste er bare vand og vores egne affaldsstoffer fra det arbejde, vores krop udfører. Det er ikke farligt. Vi har selv produceret det.

Ifølge hende tisser mennesker omkring 200 milliliter ad gangen. Det skal så blandes op med tusinde liter, påpeger hun.

- Det bliver blandet op så hurtigt, at fortyndingsfaktoren er kæmpestor.

- Der er selvfølgelig forskel på, om du er i en svømmehal, eller om du er i et åbent hav, siger hun.

Fårup Sommerland er et af de lukkede bademiljøer, hvor danskere også kan blive kølet ned i sommervarmen.

Men her oplever man ikke problemer med, at gæsterne tisser i vandet, fortæller administrerende direktør Per Dam.

- Som en del af vores faciliteter er der rigtig mange toiletter tæt på vores leg. Hvis der er nogen, der har behov for at komme af med noget vand, så er der ikke mere end 50 meter til et toilet, siger han.

Ifølge Dam bliver vandkvaliteten tjekket flere gange dagligt for at sikre, at alt er, som det skal være.

- For alle badelande er eksempelvis klor en måde at sikre vandkvaliteten på. Men selv om man bruger klor, vil man gerne have så lavt et indhold som muligt, siger han.