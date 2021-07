Tilvalgsordning fylder kun få promiller i dansk vaccineindsats

Der har i samme periode været et stort fald antallet af personer, som bliver vaccineret under den tilvalgsordning hos det private firma Practio, hvor man kan få enten Johnson & Johnson eller AstraZeneca, som er taget ud af det offentlige program.

Der er de seneste uger blevet åbnet for, at alle kan bestille tid i det offentlige vaccinationsprogram.

I juli er der indtil givet omkring 1700 stik med de to vacciner, mens der i samme periode er blevet givet over 900.000 millioner stik i det offentlige program, hvor man får enten Pfizer/BioNTech eller Moderna.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Samlet er der blevet givet i underkanten af 50.000 stik hos Practio, siden ordningen gik i luften af slutningen af maj.

Langt de fleste er blevet vaccineret med Johnson & Johnson, som kun kræver et enkelt stik for at være færdigvaccineret.

Practio, der har testcentre i København, Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg, har kontrakt på at drive ordningen frem til 31. august.

Ordningen bliver debatteret i øjeblikket, efter at Lægemiddelstyrelsen har fået den første danske indberetning om et muligt tilfælde af en sjælden, men alvorlig type af bivirkninger i forbindelse med Johnson & Johnson-vaccinen.

Vitt, som sygdommen kaldes, er en sjælden, men alvorlig bivirkning, hvor man ser en usædvanlig kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader.

Netop risikoen for vitt var årsagen til, at vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson blev taget ud af det officielle vaccinationsprogram i Danmark under Sundhedsstyrelsen.

De to vacciner blev senere på baggrund af en beslutning fra et flertal i Folketinget omfattet af en tilvalgsordning.

Siden vaccinerne blev taget i brug, har Lægemiddelstyrelsen modtaget fire indberetninger om vitt efter vaccination mod covid-19. Her er to endt med dødelig udgang.

I tre af tilfældene er det indberettet efter vaccination med vaccinen fra AstraZeneca. Det fjerde tilfælde er set hos en borger, der har tilvalgt Johnson & Johnson-vaccinen.

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), som repræsenterer tusinder af praktiserende læger, mener, at det er oplagt at stoppe ordningen efter det første vitt-tilfælde efter Johnson & Johnson-vaccinen.

Ordførere fra Dansk Folkeparti, De Konservative og De Radikale regner ikke med et stop af ordningen, men at den snart udfaser sig selv automatisk.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra Practio til ordningen.