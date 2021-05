Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har onsdag underskrevet en bekendtgørelse til tilvalgsordningen for coronavacciner uden for vaccinationsprogrammet. (Arkivfoto)

Tilvalgsordning for coronavacciner starter i denne uge

Efter ministers underskrift træder bekendtgørelse for tilvalgsordning for coronavacciner i kraft fra torsdag.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har underskrevet en bekendtgørelse, der muliggør tilvalget af coronavacciner uden for vaccinationsprogrammet.

Det oplyser Sundhedsministeriet onsdag aften i en pressemeddelelse.

Bekendtgørelsen træder i kraft torsdag og giver grundlag for, at en privat leverandør kan udføre opgaven efter indgåelse af kontrakt.

Det forventes, at første konsultation og vaccination vil finde sted om ganske kort tid. Faktisk træder ordningen i kraft allerede i denne uge.

Med ordningen bliver der mulighed for at blive vaccineret med vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, som ikke indgår i vaccinationsprogrammet.

På den måde bliver det muligt for den enkelte borgere at tilvælge en hurtigere vaccination, end man vil kunne få igennem vaccinationsprogrammet.

- Dette vil ske efter en konsultation med en læge, hvor man får grundig information og skal give et informeret samtykke, hvis man ønsker at gøre brug af ordningen.

- Der er bred politisk opbakning til ordningen, som er endnu et vigtigt element i vores vaccinationsindsats, siger sundhedsministeren i pressemeddelelsen.

De to vacciner er ikke en del af det danske vaccinationsprogram, fordi der er en meget lille risiko for alvorlige bivirkninger.

Derfor er de taget ud, da der er to andre vacciner, og fordi pandemien skønnes at være under kontrol i Danmark.

Det private firma Practio har allerede sagt, at det står klar til at vaccinere med vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, hvis selskabet får opgaven.

Til Jyllands-Posten har Jonas Nilsen, medstifter af Practio, oplyst, at godt 2000 danskere på forhånd har skrevet sig op til at få en af vaccinerne.

Han forventer, at selskabet fra næste uge kan levere de første stik. 100 læger har ifølge ham vist interesse i at være med til at vaccinere for firmaet.