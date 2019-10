Tiltalte kæmper mod udvisning for angreb på ambassade

Det udløste både fængselsstraf og udvisning af Danmark, da fire mænd i februar blev dømt i byretten for at have kastet flere molotovcocktails mod den tyrkiske ambassade i København i marts sidste år.

Tre af mændene fik en fængselsstraf på et år og ni måneder, mens den fjerdes dom lød på et år og seks måneder.

Mandag har Østre Landsret taget hul på ankesagen mod de fire, der alle er fra det kurdiske miljø i København.

I retten forklarer den ene af de tiltalte, at mændene ville skabe opmærksomhed om, at den tyrkiske hær havde indtaget byen Afrin i det nordvestlige Syrien. Forud for angrebet mødtes de hos en bekendt og drak te.

- Det eneste, vi talte om, var massakren i Afrin, siger den 22-årige.

Ifølge ham var planen dog at kaste sten eller skrive noget på ambassaden.

Den 22-årige erkender at have kastet en flaske, som ikke var antændt. Han forklarer, at han først fik den flaske, han kastede mod ambassaden, kort forinden.

Anklagemyndigheden ønsker de tiltalte dømt efter den alvorligste paragraf om brandstiftelse med henvisning til, at angrebet havde til hensigt at forstyrre samfundsordenen.

Byretten dømte dog for en mildere bestemmelse, og anklagemyndigheden vil derfor i landsretten forsøge at få de tiltalte dømt efter den alvorlige bestemmelse.

Flere molotovcocktails ramte ambassadens vinduer, og ifølge byretten var det tegn på, at mændene forsøgte at knuse ruder og få kastet brandbomberne ind i bygningen for at skabe mest mulig skade.

Det lykkedes dog ikke, og ilden nåede kun at gøre kosmetisk skade på bygningen, har politiet oplyst.