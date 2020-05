Tiltalt til drabsoffers datter: Jeg har ikke myrdet din mor

- Først og fremmest: Jeg vil gerne nævne, at anklageren påstår, at jeg er sindssyg og psykopat.

- Jeg er ude af fængsel, og jeg synes ikke det er fair, lød det fra ham.

Han er 28 år og tidligere straffet for voldtægt og drabsforsøg.

Han afviser anklagemyndighedens påstand om, at han skulle have dræbt to kvinder og en mand, der blev fundet døde i den samme københavnske bebyggelse i februar og marts sidste år.

De var alle i begyndelsen af 80'erne.

Senioranklager Søren Harbo har onsdag gentaget det, der tidligere er kommet frem i en mentalundersøgelse af den tiltalte: At han er "svært afvigende og har gennemgribende psykopatiske træk".

- Jeg er ikke sindssyg. Jeg har følelser. Jeg har en kæreste, jeg har venner. Jeg lever et normalt voksenliv, sagde den tiltalte og brød ud i gråd.

Herefter vendte han sig mod tilhørerpladserne og mod Malene Hesselblad - datteren til et af de formodede drabsofre.

- Jeg er ikke en seriemorder. Jeg har ikke myrdet din mor!

Hendes mor - Inez Hasselblad - blev ifølge anklagemyndigheden kvalt den 8. marts 2019 i sit hjem. Hun blev fundet død dagen efter.

Først da datteren kontaktede politiet, fordi hun undrede sig over, at blandt andet morens pung var væk, fik politiet mistanke om, at den ældre kvinde havde været offer for en forbrydelse.

Derefter opstod mistanken om, at også andre afdøde, ældre beboere på Vangehusvej var blevet dræbt.

Den 28-årige er foruden tre drab tiltalt for at have misbrugt to af ofrenes betalingskort. Den del, der handler om betalingskortene, har han erkendt.

Københavns Byret afsiger dom i sagen enten 30. juni eller 1. juli.