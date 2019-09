Tiltalt ingeniør i terrorsag: Hobbyfly handlede om vindenergi

De to mænd lærte hinanden at kende på DTU, forklarer han. Begge har palæstinensisk baggrund. Basil Hassan studerede til bygningsingeniør, og FM læste til eksportingeniør.

Hassan er efterlyst for at have forsøgt at dræbe islamkritikeren Lars Hedegaard med et pistolskud. Ifølge PET tilsluttede han sig Islamisk Stat og blev efterhånden leder af et droneprogram. Muligvis er han blevet dræbt.

I byretten påstår anklagemyndigheden, at det var Basil Hassan, der fik FM og to andre tiltalte mænd til at indkøbe droner, kameraer og andet udstyr til Islamisk Stat.

Tirsdagens afhøring af FM når ikke omkring en stribe specifikke indkøb, men han får bekræftet, at Hassan var interesseret i droner.

Formålet handlede dog på ingen måde om at give teknologiske muskler til Islamisk Stat. Derimod drejede det sig om vindenergi i for eksempel Egypten.

- Han nævnte, at hobbyfly kunne bruges til at måle vindforholdene visse steder, siger FM.

Han er iført en lyseblå skjorte og mørke bukser. Gennem godt to timer svarer han roligt og med lav stemme på spørgsmål fra en af anklagerne.

- Han forklarede mig, at det var den nye trend, at man i Cowi havde beskæftiget sig med hobbyfly til at måle vindforhold, siger han. Hassan havde været ansat i Cowi.

FM delte sin folkeregisteradresse i Brønshøj med Basil Hassan og var også vidende om og deltog lidt i, at sidstnævnte fuskede sig til dagpenge fra Akademikernes A-kasse. I øvrigt arbejdede FM uden løn i Hassans firma OnFoundation.

På en harddisk hos FM har politiet fundet et trøstende brev fra 2010 stilet til Abdul Kadir Cesur. Denne sad fængslet i Bosnien i en sag om terrorisme.

"Til min uskyldige og elskede bror Abdul Qadir i Bosnien fra din bror Abdullah," lyder starten. I brevet er der flere religiøse henvisninger. "Jeg er af den fulde overbevisning, at du er uskyldig dømt som mange andre brødre og søstre rundt omkring i verden," står der.

FM erkender at have oprettet og sidst rettet i dokumentet. Men det var ikke hans brev. Han hjalp blot med formuleringerne for en bekendt, forklarer han. Afhøringen fortsætter fredag.