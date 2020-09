Tiltalt i sag om bestikkelse afkræves millioner i erstatning

Det har specialanklager Gorm Søgaard Lund torsdag oplyst i Retten i Viborg, hvor den opsigtsvækkende sag er indledt.

Installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen kræver ifølge anklageren 3,9 millioner kroner i erstatning fra en tidligere medarbejder.

Han er tiltalt for bestikkelse af to tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Desuden er han tiltalt for mandatsvig af særlig grov karakter for 1,1 million kroner over for sin tidligere arbejdsgiver.

Forsvaret retter ifølge anklageren også et krav om erstatning mod de to forhenværende medarbejdere, der skal have modtaget bestikkelse.

Den ene - som ifølge anklagen fik huset renoveret for 1,7 millioner kroner - afkræves 894.664 kroner.

Den anden medarbejder fik ifølge anklagen uberettiget leveret smedejernslåger og bøgehækplanter.

Forsvaret kræver en erstatning på 38.375 kroner af ham.

Derudover kræver Anklagemyndigheden konfiskeret et beløb hos de to personer svarende til henholdsvis 1,7 millioner kroner og 35.250 kroner - svarende til værdien af de varer og ydelser, de har modtaget.

Fire af de fem tiltalte mænd i sagen har alle nægtet sig skyldige.

Manden, der tidligere arbejdede for Kemp & Lauritzen, erkender sig skyldige i nogle få af de flere hundrede forhold, han er tiltalt for.

Det vedrører arbejde, han har fået udført i privat øjemed, men som Kemp & Lauritzen er endt med at betale.

En murer- og en tømrermester fra Østjylland er anklaget for medvirken til bestikkelse.

Anklageren har under sin forelæggelse af sagen fortalt, at de to sendte regninger for arbejde, de skal have udført for Kemp & Lauritzen på Flyvestation Karup.

Men hverken murer- eller tømrerfirmaet var sikkerhedsgodkendt til at arbejde på det militære område på den midtjyske flyvestation, har anklageren oplyst.

Anklageren mener at kunne bevise, at de regninger, som Forsvarets Ejendomsstyrelse har modtaget for det udførte arbejde, i stedet relaterer sig til den husrenovering, som medarbejderen i styrelsen fik lavet.

Der er afsat 20 retsdage til sagen, og der ventes dom til november.