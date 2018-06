Tiltalt i Syrien-sag: Vi skulle bare på bryllupsrejse i Tyrkiet

Da fire unge kvinder og mænd en sen aften i marts sidste år købte flybilletter til Istanbul i Tyrkiet, var det fordi, at de skulle på bryllupsrejse.

Det forklarer en 20-årig tiltalt mand i Retten i Glostrup. Han er sammen med de tre andre unge anklaget for at forsøge at rejse til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat for at fremme den militante bevægelses arbejde.