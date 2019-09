Tiltalt for ulvedrab har ikke tillid til ny dna-undersøgelse

Det siger Mourits Troldtoft, der er tiltalt for at have dræbt en ulv, foran tre landsdommere og tre domsmænd i Vestre Landsret mandag formiddag.

Man kan ikke tage en supplerende dna-undersøgelse fra et tysk forskningsinstitut for pålydende.

Det tyske Senckenberg Research Institute har ifølge specialanklager Ulrik Panduro konkluderet, at der ikke var spor af hund i det dyr, som blev skudt og dræbt på en mark ved Ulfborg 16. april 2018.

Mourits Troldtoft har forklaret, at han skød dyret i den antagelse, at det var en blanding af en hund og en ulv - en såkaldt hybridulv, som ikke er fredet i modsætning til en ulv.

Den 67-årige vestjyde mener ikke, at man kan fæstne lid til forskernes konklusioner.

- Jeg kender til skriverier i Tyskland, hvor man stærkt betvivler Senckenbergs objektivitet, siger han.

Det undrer ham, at forskerne så entydigt kan konkludere, at der var tale om en ulv af ren race.

- Der er andre rapporter fra andre institutter, der siger, at der er mellem seks og 23 procent hund i ulve fra den centraleuropæiske bestand.

- Så er jeg forbløffet over, at Senckenberg konkluderer, at der er tale om en 100 procent ren ulv, siger Mourits Troldtoft.

Han forklarer, at han har bedt myndighederne om at få udleveret en vævsprøve fra det dræbte dyr.

Materialet ville han for egen regning have sendt til et andet tysk institut i Hamburg, som han har mere tillid til.

Men myndighederne har afslået at udlevere en vævsprøve.

Mourits Troldtoft fortæller, at han har gået på jagt, siden han var 16 år gammel.

Hans erfaring siger ham, at ethvert vildt dyr ville være flygtet, hvis det befandt sig tæt på en traktor, som det var tilfældet med dyret 16. april 2018.

- Hvis det var et vildt dyr, ville det være meget unaturligt, at det ikke forlader stedet, når det forfølges af en traktor med en syvfuret plov.

Det var hans søn, der førte traktoren.

I retten forklarer sønnen, at han ganske rigtigt kørte tæt på dyret.

- Jeg giver den gas for at få det til at forsvinde, siger han.

Da det ikke lykkes, ringer han efter sin far, der fra sin Toyota Landcruiser affyrer tre skud med sin jagtriffel.

Det ene skud rammer dyret i bugen og dræber det øjeblikkeligt.

Mourits Troldtoft blev sidste år idømt 40 dages betinget fængsel i Retten i Herning.

Anklageren vil have straffen skærpet og fratage manden retten til at gå på jagt.

Sagen fortsætter mandag eftermiddag med flere vidneafhøringer.