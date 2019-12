Tiltalt for tre drab gik på stripbar og café for offers penge

En 27-årig mand, der er tiltalt for tre drab på ældre på Østerbro i København, brugte sine ofres kreditkort til blandt andet at hæve penge og gå på stripbar og café, hævder anklagemyndigheden.

Den opsigtsvækkende sag kom frem i marts. I første omgang blev manden sigtet for at have dræbt en kvinde på 81 år i boligkomplekset Vangehusvej. Forbrydelsen skulle være sket i forbindelse med et hjemmerøveri.

Siden voksede sagen. Beboere og pårørende gjorde politiet opmærksom på andre mistænkelige dødsfald, og det førte til, at han også blev sigtet for at have slået yderligere to ældre ihjel.

Det første drab skete ifølge anklagemyndigheden den 5. februar klokken 14, da det 82-årige offer angiveligt blev kvalt ihjel.

Omkring tre kvarter senere forsøgte den tiltalte mand at hæve omkring 1800 kroner fra offerets kreditkort. Det skete ved Jyske Bank på Nørrebrogade i København.

Hævningen blev dog afvist, men om aftenen samme dag lavede han flere indkøb i forskellige 7-Eleven-kiosker og i biografen i indkøbscenteret Fisketorvet.

Aftenen bød også på en tur på en stripklub i Istedgade. Her brugte han 195 kroner, hvoraf 60 kroner gik til entré.

Næste morgen tog manden ifølge anklagen på café og besøgte Matas.

Han er også anklaget for at have brugt de to andre ofres kreditkort til overførsler og indkøb.

Manden nægter sig skyldig.

Hvis manden bliver dømt, kræver anklagemyndigheden, at han bliver idømt forvaring. Hvis retten ikke mener, at der er grundlag for det, bør han idømmes fængsel på livstid, lyder påstanden.

Den 27-årige er tidligere dømt for meget farlig vold. Også dengang mente Retslægerådet, at forvaring burde træde i stedet for en almindelig straf.

Men dommerne i Højesteret så anderledes på sagen - i stedet blev resultatet i 2012 fængsel i syv år, blandt andet på grund af mandens dengang lave alder.

Også i den tidligere sag var der flere ofre. En pige fra Holbæk blev voldtaget. Og en veninde til pigens moren blev forsøgt dræbt, da hun besøgte ham i den lukkede institution Sønderbro i København.

I en ny erklæring fra Retslægerådet hedder det, at manden er svært afvigende og har psykopatiske træk.

Sagen er blevet berammet. Den bliver indledt 3. marts næste år. Det er uvist, hvor mange dage der sættes af til sagen.