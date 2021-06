Tiltalt for terrorplaner så IS-videoer: Det var research

Den 26-årige mand, der har langt mørkt hår og skæg, sidder tiltalt i Københavns Byret for at have planer om terror, efter at han i december 2019 købte to pistoler. Han nægter dog, at han ville begå terror.

I retten fredag udspørger anklager Line Steffensen ham om en masse videoer, som man ud fra hans telefon kan se, at han muligvis har set på Telegram.

1288 videoer er registeret, men det er uvist, hvor mange af dem, der handler om IS. Det kan heller ikke fastslås, hvorvidt han faktisk har set eller klikket på dem.

Men den 26-årige bekræfter, at han har set videoer fra Islamisk Stat på Telegram, og at han har fulgt med i forskellige grupper på tjenesten. Han forklarer, at det var for at følge med i, hvad der skete.

- Man kan godt kalde det en form for nysgerrighed, siger han.

Ifølge anklager Line Steffensen sympatiserede han med IS, men den 26-årige fortæller, at han tager dyb afstand fra dem.

- Jeg synes, at det er problematisk, at anklageren tegner et billede af, at jeg sympatiserer med noget, fordi jeg har læst om noget, siger han.

I en af videoerne ses en animation, som forestiller, at der laves angreb mod vestlige byer. Han forklarer, at han downloadede videoen som research, fordi han kendte en, som spurgte ham til den.

- Jeg kender desværre nogen, som mener, at det stemmer overens med, hvordan de opfatter islam. Jeg har måtte lave lidt research, siger den tiltalte.

Han har også set videoer, hvor folk bliver likvideret. I en bliver en bagbundet mand skudt på klos hold.

- Det har kun været i forbindelse med, at jeg har fulgt med i forskellige landes situationer, siger han.

- Anklagemyndigheden viser kun videoer fra IS, men der er også fra en masse andre militser.

Den 26-årige mand er født i Egypten, men er dansk statsborger. Han har boet her, siden han var helt lille. Anklagemyndigheden vil muligvis fratage ham statsborgerskabet og udvise ham.

I december 2019 skrev han på Telegram med en person, som i virkeligheden var en PET-agent. På et tidspunkt aftalte de at mødes, og agenten solgte ham to pistoler for 6800 kroner.

Herefter slog politiet til og anholdt ham i en stor antiterroraktion. Adskillige andre blev også anholdt, nogle er løsladt igen, mens nogle er sigtet i en anden sag.

En anden mand - også på 26 år - er ligeledes tiltalt for forsøg på terror ved at have medvirket til købet af de to pistoler. Han kræves udvist.

Han gav dagen inden våbenkøbet den 26-årige mand 7000 kroner. Ifølge anklagemyndigheden vidste han, at de skulle bruges på køb af våben til terror, men han nægter sig også skyldig.

Senere fredag skal han afhøres.