Tiltalt for overgreb på 28 piger: Langt fra min tankegang

En 55-årig håndboldtræner og pædagogmedhjælper nægter sig skyldig i alle anklager om at have blufærdighedskrænket 28 små piger og om at have forgrebet sig seksuelt på en af dem.

Den tiltalte arbejdede som pædagogmedhjælper i en SFO på en skole i det nordlige Odense, mens han i fritiden var træner i den lokale håndboldklub. Det var her og i mandens hjem, at overgrebene skal være sket.

Gennem 18 år skal træneren have kysset pigerne - i flere tilfælde med tungekys - og rørt dem på brystet, maven og i skridtet både under og udenpå tøjet.

Men manden, som i retten er iklædt en grøn sweater, kan ikke genkende de mange anklager, som pigerne har rettet mod ham. Han har aldrig haft intentioner om at røre pigerne på upassende måder, fortæller han.

- Jeg har aldrig nogensinde bevidst taget hånden ind under en trøje. Men hvis de har haft en løs T-shirt på, kan jeg ikke benægte, at min hånd har rørt et stykke, siger den 55-årige.

- I alle årene har jeg været meget bevidst om de her ting. Det gør man jo bare ikke. Det har jeg altid tænkt på - netop for at passe på mig selv også, lyder det fra den tiltalte.