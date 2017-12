Tiltalt for lejemord: Jeg vil aldrig tage livet fra min elskede

- Jeg har den største respekt for liv, og jeg vil sætte mit eget liv i fare for at redde et liv.

En 58-årig kvinde, som er tiltalt for at have bestilt og betalt et lejemord på sin kæreste, fik det sidste ord i Retten i Lyngby onsdag, før dommere og nævninger skal afgøre hendes skyld i sagen.

- Men jeg ville aldrig nogensinde tage et liv fra min elskede, siger hun med gråd i stemmen.

Kvinden, som kommer fra Hellerup, er tiltalt for at have bestilt et drab på sin sicilianske kæreste Sergio og betalt for det med den digitale valuta bitcoin på det mørke internet, hvor man kan bruge internetsider anonymt.

Hun nægter sig skyldig og kræver frifindelse. Anklageren kræver fængselsstraf, og at kvinden ligeledes udvises fra Danmark med indrejseforbud for bestandig.

I anklagerens øjne er der ingen tvivl om, at det er den 58-årige kvinde, som har sicilianske rødder, der står bag både bestilling og betaling af drabet på kæresten, som er politimand.

For på kvindens computer var et link til hjemmesiden for lejemordet. I en mappe lå billeder af kæresten, som har angivet, at han var målet. Og på kvindens telefon var et billede af, at betalingen for lejemordet var gennemført.

- Bestilling og betaling er sket fra tiltaltes computer. Alle forudsætninger hjemme i hendes bolig er til stede for, at hun kan gøre det her, sagde anklageren.

Men kvinden benægter anklagen og peger i stedet i retning mod en mystisk mand ved navn Luc, som hun påstår, står bag ordren på lejemordet. Hun hævder, at de to blev bekendte. Og at hun fortalte om Sergio, der var utro.

Luc foreslog, at han skulle udspionere kvindens kæreste. Hun blev fristet og gav manden adgang til sin computer og telefon - uvidende om hvad han ville gøre.

Politiet har ikke kunnet finde den mystiske Luc. Og anklageren er overbevist om, at manden ikke eksisterer, men er opfundet af kvinden selv.

Men hvorfor i alverden skulle den tiltalte kvinde bestille et lejemord på sin kæreste, spørger hendes forsvarer i retten.

- Sergio har været til stede her i retten, og i pauserne sætter de to sig sammen. Hvis han havde den mindste mistanke, ville han da ikke handle sådan, siger forsvareren.

Endelig påstår forsvareren, at bestillingen af lejemordet aldrig er gennemført. For det fulde beløb var ikke betalt, da 5500 kroner manglede at blive overført.

- Ordren er aldrig endeligt blevet givet, for de resterende 0,77 bitcoin er aldrig nogensinde blevet betalt. Man kunne have fortrudt? Og når gerningsmanden frivilligt afstår gerningen, så straffes det ikke, sagde forsvareren.

Der falder dom i sagen mod kvinden fredag.