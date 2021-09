Tiltalt for drab på rapper: Var advaret af PET om trussel

Men det skete i nødværge og for at afværge et angreb mod ham selv, har den drabstiltalte forklaret.

En 42-årig mand har onsdag i Retten i Aarhus erkendt, at han sidste sommer løsnede skud mod den 25-årige aarhusianske rapper med kunstnernavnet Shmur.

- Jeg troede, at han (den 25-årige, red.) skulle til at likvidere mig. Jeg troede endda, jeg var ramt, har den tiltalte forklaret.

Han affyrede to skud ud af sideruden på en Jeep Cherokee, efter at den 25-årige og en anden mand - ifølge den drabstiltalte - var gået til angreb på ham.

Det skete ifølge den tiltalte helt umotiveret.

Han sad klar med 1,8 millioner kroner i kontanter i en stor bærepose og var klar til at overdrage pengene mod at få 50 kilo hash udleveret som aftalt.

Men pludselig blev der skudt mod den tiltalte og hans makker, har den 42-årige forklaret.

Han følte sig truet, greb sin medbragte pistol og affyrede to skud.

Skuddene ramte den 25-årige rapper, der kort tid efter afgik ved døden.

Som forklaring på den medbragte pistol har den drabstiltalte forklaret, at han af Politiets Efterretningstjeneste (PET) var blevet advaret om en trussel.

Det var sket to til tre måneder før turen til Jylland.

- PET havde oplyst, at nogen var hyret til at komme mig til livs. Det var derfor, jeg havde jeg medbragt pistolen, sagde den tiltalte i retten.

Det var ifølge den tiltalte Europol, der havde kontaktet dansk politi og givet besked om, at der forelå en trussel.

Det var årsagen til, at den tiltalte medbragte pistolen og anskaffede sig en skudsikker bil.

Men ikke nok med det.

Der blev også iværksat videoovervågning af den tiltalte, angiveligt på grund af førnævnte trussel. Det skete dog uden den 42-åriges vidende.

En repræsentant fra Københavns Politi er indkaldt til at afgive vidneforklaring om videoovervågningen og truslen mod den 42-årige under et af de kommende retsmøder.

Af den 42-åriges forklaring fremgår, at han har ernæret sig som hashhandler i København.

Det er uklart, hvem der skulle have truet ham og hvorfor.

Når turen gik til Aarhus sidste sommer, var det ifølge den tiltalte, fordi København var blevet "tørlagt" for hash under coronanedlukningen.

Tre mænd er tidligere blevet dømt i sagen, efter at de har tilstået at have medvirket til hashhandlen.

Retssagen fortsætter torsdag, og der ventes dom til oktober.