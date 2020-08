Tiltalt for coronasvindel: Jeg er ikke regnskabsekspert

Det var en langsommelig første dag i retssagen mod en 57-årig mand, der er tiltalt for uberettiget at have forsøgt at få udbetalt midler fra flere af de økonomiske hjælpepakker, som er indført i forbindelse med coronakrisen.

Det mest sindsoprivende var et hav af røde ringbind, der var ligeligt fordelt på bordene i retssalen i Københavns Byret.

Ringbindene indeholder både ansættelseskontrakter og ansøgninger om lønkompensation, som den tiltalte erkender at have udfyldt og lavet, og som specialanklager Lisbeth Jørgensen gennemgik med den tiltalte københavnske forretningsmand mandag.

Manden havde dog ofte svært ved at forklare om dokumenterne, der blev fremlagt, og henviste blandt andet til sin revisor.

- Jeg er jo ikke regnskabsekspert, sagde den tiltalte flere gange.

Ifølge anklageskriftet tiltales manden blandt andet for at have søgt lønkompensation for 17 forskellige medarbejdere fordelt på ét driftsselskab og fire foreninger.

Manden forsøgte ifølge anklageskriftet uberettiget at få udbetalt i alt 1,6 millioner kroner.

Driftsselskabet og foreningerne beskæftiger sig med blandt andet tv-udsendelser og import af olivenolie.

Ifølge Bagmandspolitiet var det både falske ansættelseskontrakter og vildledende oplysninger om virksomheders omsætning, der skulle sikre den 57-årige tilskud fra hjælpepakkerne.

Flere gange ansøgte den 57-årige om lønkompensation. I et af tilfældene skete det, efter strafskærpelsen var trådt i kraft i april, mener anklagemyndigheden.

I april vedtog et flertal i Folketinget markante strafskærpelser for kriminalitet, der er begået i forbindelse med coronaudbruddet. Snyd med hjælpepakker skal kunne føre til en firdobling af straffen.

Den 19. august blev en 29-årig mand som den første dømt for denne type svindel. Det kostede ham et år og seks måneders fængsel at søge om 427.500 kroners lønkompensation for fem opdigtede medarbejdere. Det var mere end en fordobling af den normale straf.

Bagmandspolitiet har på nuværende tidspunkt modtaget 101 anmeldelser om svindel med relation til hjælpepakker. Det viser den seneste opgørelse.

Den tiltalte i den aktuelle sag nægter sig skyldig. Den første retsdag gik med, at han afgav forklaring. Samtlige 17 personer, som der angiveligt uberettiget blev søgt kompensation for, vil anklagemyndigheden indkalde som vidner.

Der er afsat seks dage til retssagen, og der forventes at blive afsagt dom den 27. oktober.