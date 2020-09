Tiltalt for bestikkelse: Jeg ved godt jeg har lavet noget lort

En tidligere ansat i virksomheden Kemp & Lauritzen erkender, at han gik for langt for at sikre et godt forhold til storkunden Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Han godkendte blandt andet regninger for arbejde, der skulle have været udført for Flyvestation Karup, men som i virkeligheden dækkede over renovering af en bolig tilhørende en ansat i Forsvaret.