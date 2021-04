Tiltalt for at køre femårig ihjel udspørges om anden ulykke

Men den unge mand er også anklaget for en ulykke på Ingerslevsgade på Vesterbro, der skete 19. januar 2019, hvor to blev alvorligt kvæstet. Den ulykke udspørges han fredag om i retten.

Den tiltalte havde både for meget alkohol i blodet og for høj en fart, da han omkring klokken 21 på Vesterbro ramte en anden bil, der var ved at foretage en U-vending.

- Den hopper lige ud foran mig, hvor jeg nærmest ikke har noget tid til at reagere, siger den 21-årige i Retten på Frederiksberg og tilføjer:

- Jeg føler ikke, at denne her ulykke er min fejl.

Han erkender dog, at det var forkert at køre, efter at han havde fået cocktails på en café på Østerbro. Promillen blev knap to timer efter målt til 1,09.

- Det med spiritus var ikke planen den aften, og så valgte jeg alligevel at køre, fordi jeg ikke følte, at jeg var beruset, siger han.

Foruden alkohol er han også anklaget for at have kørt med et uvirksomt ABS-bremsesystem. Men han nægter at kunne vide det, og han forklarer, at ABS-lampen ikke lyste på instrumentbrættet i bilen.

Ved Vesterbro-ulykken fik den ene af de to hårdt kvæstede kraniebrud, mens den anden lå i kritisk koma i fem uger.

Efter ulykken skulle den 21-årige have været stillet for retten. Men sagen afventede i første omgang, at den skulle lægges sammen med nogle andre forhold, han var anklaget for.

Men sagen strandede tilsyneladende på anklagemyndighedens bord. Den lå stille, selv om forsvareren sendte rykkere. Anklager Kristian Kirk har selv kaldt forløbet utilfredsstillende og beklaget.

Den 28. oktober 2020 var sagen stadig ikke kommet for retten. Den 21-årige satte sig bag rattet - uden kørekort - og kørte omkring klokken 16 ud i et T-kryds på Peter Bangs Vej i Valby.

Han drejede hverken til højre eller venstre, men kørte lige over og ind i en femårig pige og hendes mor, der var på fortovet, og videre ind i en mur. Pigen døde på stedet, og moren kom til skade.

Ifølge politiet var den 21-årige påvirket af kokain og lattergas. Han havde tidligere på dagen inhaleret en stor dunk med 600 gram lattergas, men han nægter at have taget det lige op til kørslen, og at han var påvirket af det.

I modsætning til ulykken på Vesterbro, stak han af efter ulykken i Valby.

Han tog senere kokain, men havde ikke taget det op til ulykken, har han forklaret. Dagen efter ulykken blev han anholdt, og her viste prøver, at han havde kokain i blodet.

Anklagemyndigheden ventes at gå efter en straf på mindst fire års fængsel eller højere. Retssagen fortsætter mandag og kører over flere dage.