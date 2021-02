Tiltalt for at hjælpe ved gaderæs: Jeg hentede en ven

Han ville egentlig bare hjælpe en kammerat hjem, men i stedet endte både han og vennen med en sigtelse for at have hjulpet til ved at gaderæs i nærheden.

- Jeg er blevet taget for noget, jeg ikke har gjort. For jeg gør aldrig noget forkert. Sådan er jeg bare, siger han.

Gaderæset fandt sted på Stamholmen i Hvidovre sent fredag aften i september sidste år.

Det var en fredag ud på aftenen, og flere hundrede biler var ifølge anklagemyndigheden samlet for at køre om kap mod hinanden på en cirka 200 meter lang strækning.

Der er to indfaldsveje ind til industriområdet, hvor der ifølge Københavns Vestegns Politi har været afholdt flere ulovlige gaderæs gennem tiden.

Gaderæs, som er arrangeret af en gruppe kaldet Striben, skaber stadig større problemer for både Københavns Vestegns Politi og øvrige kredse i landet, fortæller en ansat hos politiet i retten.

- Striben er et større problem i Københavns Vestegns Politikreds. Faktisk i hele Danmark, siger han.

Den arrangerer både lovlige biltræf og ulovlige gaderæs, mener politiet. En del kommunikation foregår via en side på Facebook.

Flere politividner har fortalt i retten tirsdag, at der til ulovlig kapkørsel er folk med forskellige roller, herunder "spottere" og en "starter".

I retten sidder den 24-årige sammen med sin 27-årige kammerat anklaget for at have holdt udkig efter politi, så de kunne varsle tilskuere og løbsdeltagere i god tid.

Den 27-årige erkender, at han havde været ved gaderæset og set tre-fire løb.

- Jeg er der for det, jeg godt kan lide ved biler. Det er larmen, det er lyden, og det er luften, siger han.

Men fordi han har langt hjem, vil han tidligt afsted, forklarer han. Han ringer til den 24-årige og beder ham hente ham.

De aftaler at mødes ved en rundkørsel ved en af indfaldsvejene til området.

- Det er så der, vi bliver taget af politiet, som tror, vi er spottere. Hvilket vi ikke er, siger den 24-årige.

En tredje mand på 22 år er tiltalt for at sætte gang i løbene med "særlig hensynsløse kørsler, der fremkaldte nærliggende fare for andre".

De risikerer alle fængsel, hvis de kendes skyldige i sagen. De nægter sig dog alle skyldige i anklagerne mod dem.

Blandt de beviser, der er fremlagt i sagen, er Facebook-opslag og kommentarer på det sociale medie fra Striben. Blandt andet spørge en bruger efter aktionen 4. september sidste år, hvad der var sket.

- 11 æggeskaller overfusede os og tog starter og spotter, svarer Striben.

Det er første gang, at en domstol herhjemme skal tage stilling til en sag om at have hjulpet til ved ulovlige gaderæs.

Der er ikke nogen af dem, der har kørt enten biler eller motorcykler ved løbet, som er blevet sigtet for at køre hensynsløs kørsel.

- Det kan jeg bekræfte. Det har ikke været muligt, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj i retten.

Ifølge Københavns Vestegns Politi bliver der kørt ulovlige gaderæs en del fredage og lørdage i sommerhalvåret.

Der findes lovlige gaderæs. Her er der en lang række krav til sikkerhed og kontrol på stedet.