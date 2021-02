Tiltalt flugtbilist i dødsulykke er anholdt i Dubai

En 27-årig mand, der er tiltalt i forbindelse med en trafikulykke, der kostede en politimand livet, er anholdt i Dubai.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Det var om natten den 23. juli 1019, at den 27-årige mand ifølge politi og anklagemyndighed kørte med mindst 108 kilometer i timen over Langebro mod Amager. Her er det ellers kun tilladt at køre 50 kilometer i timen.