Tiltalt eks-chef i Velux optog møde: Var normal praksis

Den nu tidligere chef i Velux-koncernen er tiltalt for at have optaget mødet i februar 2016 og forsøgt at sælge optagelsen til en konkurrent.

Senioranklager Robert Hansen mener, at den tidligere chef med optagelsen ulovligt erhvervede forretningshemmeligheder.

Men det nægter den tiltalte eks-chef. Ifølge ham blev der ikke på mødet talt om, hvorvidt det var i orden at optage.

- Men det var normal praksis. Det vil min assistent også kunne bekræfte, siger den tiltalte eks-chef i Retten i Helsingør onsdag.

Lydfilen er blandt flere forretningshemmeligheder, som den daværende chef er tiltalt for at have forsøgt at sælge til konkurrenten Fakro.

Ifølge senioranklager Robert Hansen blev det på mødet indskærpet, at det ikke måtte optages. I retten onsdag afspiller han en del af lydfilen, men der er uenighed om, hvad der bliver sagt på optagelsen, som ikke er helt tydelig.

"No tape" - altså ingen optagelse - mener anklageren, at der bliver sagt. Den tiltalte og hans forsvarer, Jan Aarup, mener derimod, at der bliver sagt "no notes" - altså ingen noter.

Ifølge den tiltalte var indskærpelsen på mødet, at han ikke skulle tage det, der handlede om lukning af virksomheder med i referatet.

- Hvis han havde sagt: Nu slukker I alle sammen telefonerne, så havde det været at sige, at det var tophemmeligt. Men i denne her optagelse henvender han sig til mig personligt, fordi jeg var referent, siger han.

Foruden den tidligere chef er en anden mand tiltalt i sagen. Han er tiltalt for at have holdt møder med Fakro for at forsøge at sælge erhvervshemmelighederne. Han nægter sig også skyldig.

De er begge beskyttet af et navneforbud, hvilket forhindrer omtale af sagen på en måde, så de kan blive identificeret i en videre kreds.