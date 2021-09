Artiklen: Tiltale: Truede med at stikke personer for terrorsympati til Tyrkiet

To mænd skal stilles for retten, fordi de ifølge anklagemyndigheden har truet med at melde herboende personer til de tyrkiske myndigheder for at have sympati for terror.

Det oplyser Statsadvokaten i København tirsdag.

Tiltalen er en udløber af en efterforskning, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) har foretaget om blandt andet spionage til fordel for den tyrkiske stat.

Truslerne gik ud på, at de herboende personer ville blive angivet til de tyrkiske myndigheder som tilhængere af Gülen-bevægelsen.

Fetullah Gülen er en imam, der bor i USA. Han mistænkes af Recep Erdogans styre for at have iværksat et kupforsøg i 2016. Og i Tyrkiet anses bevægelsen omkring som en terrororganisation.

Efter kupforsøget var der en anspændt stemning også blandt folk med tyrkiske rødder bosat uden for landets grænser.

I 2017 kunne Kristeligt Dagblad rapportere, at den tyrkiske ambassade i Danmark angiveligt havde indsamlet oplysninger om personer og skoler, som blev vurderet til at være tilhængere af Gülen.

PET efterforskede i længere tid forholdene. Det endte med, at en kvinde i december sidste år blev tiltalt for spionage til fordel for en tyrkisk efterretningstjeneste på dansk jord.

På grund af stort sagspres på domstolene er den sag endnu ikke kommet for retten. Først i marts næste år behandler Retten i Hillerød tiltalen.

Oplysningen om de aktuelle tiltaler om trusler kommer tirsdag fra statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

- I Danmark skal vi kunne ytre os frit uden at frygte at blive angivet til andre landes myndigheder, siger hun i en pressemeddelelse.