Tiltale: Soldat stjal våben og dræbte eksens nye kæreste

Drabet på 47-årige Thomas Juhl i marts 2019 fik Forsvaret til at ændre retningslinjerne for adgangen til funktionsdygtige våben. Torsdag gør Retten i Glostrup et nyt forsøg på at få afsluttet sagen mod den drabstiltalte i sagen.

En i dag 44-årig mand tog ved 11-tiden om aftenen den 23. marts i fjor en ni-millimeter Neuhausen-pistol med hjem fra garderkasernen i Høvelte, hvor han arbejdede.

Næste morgen skød og dræbte han sin ekskærestes nye kæreste, Thomas Juhl, med tre skud. Drabet skete på Stengårds Alle i Kongens Lyngby. Vicepolitiinspektør Charlotte Skovby beskrev dengang drabet som et "muligt jalousidrab".

Tilbage i december troede de fleste, at sagen ville blive afgjort. Retten i Glostrup holdt et retsmøde, og på retslisten stod der "tilståelsessag". Men en strid om, hvorvidt retten også skulle behandle erstatningskrav fra de efterladte, endte med en udskydelse af sagen.

Torsdag er der endnu engang retsmøde i sagen. Her skal den behandles under en almindelig hovedforhandling, hvor en dommer og to domsmænd skal tage stilling til spørgsmålet om skyld og udmåle en eventuel straf.

Senioranklager Peter Rask, der også mødte for anklagemyndigheden tilbage i december, oplyser, at han forventer, at sagen bliver afgjort med en dom sidst på eftermiddagen.

På Høvelte Kaserne i Birkerød havde den 44-årige mand en betroet stilling, hvor han blandt andet havde adgang til våben. Aftenen før drabet tog han en Neuhasen-pistol og otte tilhørende patroner med fra kasernen.

På landets kaserner bliver bundstykker til geværer og piber til pistoler opbevaret i en separat boks. Uden disse virker selve våbnet ikke.

Dengang i marts i fjor kunne medarbejdere med betroet adgang tilgå både våben og våbendele og havde dermed på egen hånd adgang til at komme i besiddelse af funktionsdygtige våben.

Men efter drabet på Thomas Juhl har Forsvaret ændret reglerne. Nu kræver det to medarbejdere - en med adgang til selve våbnene og en anden med adgang til piber og bundstykker - hvis et funktionsdygtigt våben skal udleveres.