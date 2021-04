Tiltale: Slag og knæspark i hovedet dræbte ung mand i Lunden

Legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter med døden til følge. Sådan betegner juristerne den forbrydelse, der blandt lægfolk oftest kaldes dødsvold.

I anklageskriftet mod to unge mænd, der er anklaget for at have slået en 22-årig mand ihjel i Lunden i Horsens, dækker "rå, brutal eller farlig" over talrige knytnæveslag, spark og knæspark, som endte med at koste offeret livet.