Tiltale: Seks knivstik på åben gade kostede 52-årig livet

Mindre end fem timer efter at en 52-årig mand blev ramt af adskillige knivstik, trak han vejret for sidste gang.

Mandag indleder Retten i Holbæk en sag mod to mænd, som ifølge anklagemyndigheden stod bag det brutale overfald.

Af anklageskriftet fremgår det, at den 52-årige den 9. juni 2020 blev ramt af seks knivstik i maven og i benene. Kvæstelserne var så alvorlige, at hans liv ikke stod til at redde.

De to mænd, der er tiltalt, er fætre. De har siddet varetægtsfængslet siden 10. juni sidste år efter sagens første grundlovsforhør. De er i dag henholdsvis 29 år og 28 år.

Overfaldet skete en tirsdag ved højlys dag, og der var derfor flere vidner, som slog alarm til politiet.

I løbet af tirsdag blev tre personer anholdt.

To af dem var fætrene, der altså blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør om onsdagen. Ved retsmødet nægtede begge mænd sig skyldige i at have begået drab.

Den tredje anholdte - en dengang 43-årig mand - blev ikke fremstillet i grundlovsforhør, da han var udeblevet fra afsoning af en dom for narko og våben. Han blev derfor sendt direkte til afsoning i stedet.

Der er ikke senere blevet rejst tiltale mod ham for at have spillet en rolle i drabet på den 52-årige.

Det formodede motiv til drabet er ikke blevet meldt ud til offentligheden. Dog oplyste Midt- og Vestsjællands Politi umiddelbart efter dødsfaldet, at der formentlig var tale om et "internt opgør".

I den forbindelse understregede politiet, at det ikke var banderelateret.

Der er afsat i alt otte dage til sagen, som ventes afsluttet i begyndelsen af juni.