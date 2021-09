Tiltale: Mor blev dræbt af mand og søn for at være vantro

Men den 17-årige dreng var ikke alene om drabet, mener anklagemyndigheden. Derfor er både sønnen og hans 60-årige far, der var gift med kvinden, tiltalt for forbrydelsen.

Det viser anklageskriftet, som Ritzau har fået indsigt i.

I tiltalen lyder det, at teenageren og hans far nøje havde planlagt drabet i en længere periode. Derudover havde de lagt en plan om, at den 17-årige skulle påtage sig skylden for drabet alene. Både over for familien og de danske myndigheder.

Motivet var blandt andet, at kvinden var vantro og afviste at overdrage en ejendom til sin mand.

- De tiltalte planlagde og udførte drabet, fordi de fandt, at (den dræbte kvinde, red.) var ikke-rettroende muslim og dermed vantro, og fordi (kvinden, red.) nægtede at overgive et skøde på en ejendom (til den 60-årige mand, red.), lyder det i anklageskriftet.

Generelt er tiltalen mere konkret, end det ofte er tilfældet i drabssager. De to mænd er tiltalt for drab under særligt skærpende omstændigheder. Faktisk er der tale om flere skærpende forhold.

Det mere detaljerige anklageskrift kom også bag på anklager Philip Møller, der har udarbejdet tiltalen og møder i sagen, når den behandles ved Retten i Randers i november og december.

- Jeg var selv overrasket. Det er en meget usædvanlig måde at gøre det på, men det er velovervejet, efter at jeg har læst de 3000 sider, sagen omfatter, siger Philip Møller.

- Der er så mange skærpende omstændigheder i denne sag, som er med til at forklare et motiv og en planlægning, uddyber han.

Blandt andet risikerer mændene at blive straffet for at have begået drabet med baggrund i kvindens religion, hvilket har sin egen juridiske paragraf.

Derudover fremgår det af anklageskriftet, at faren er tiltalt for at have fået sønnen til at medvirke til planlægningen og udførelsen af drabet ved at udnytte drengens unge alder, manglende indsigt og afhængighedsforhold.

Familien stammer fra Afghanistan, og den 17-årige kom til Danmark sammen med sine forældre.

Begge mænd risikerer at blive udvist af Danmark for bestandig.

Den 60-årige nægter sig skyldig. Den 17-årige erkender sig delvist skyldig.

- Jeg kan oplyse, at han erkender at have bevirket sin mors død ved brug af stik med en kniv, men at han handlede i nødværge, idet han blev angrebet af moren og derved handlede i selvforsvar, fortæller teenagerens forsvarer, Henrik Garlik.

Retssagen går efter planen i gang 8. november.