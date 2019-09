Tiltale: Mand stak kone ihjel og sendte billeder af hendes død

Inden det sidste liv forlod en kvindes krop, blev hun fotograferet. Billederne af hendes dødeligt sårede legeme blev sendt til to personer via beskedtjenesten Messenger.

Mandag indleder Retten i Aarhus sagen mod kvindens mand - faren til hendes børn - som er tiltalt for at have dræbt hende med adskillige knivstik.

Han er også tiltalt for at have taget de to billeder af sin døende kone og sendt dem til de to personer. På den måde har han offentliggjort oplysninger om hendes "rent private forhold", som det lyder i paragraffen.

- Min klient nægter sig skyldig i alle sagens forhold, fortæller advokat Haci Önal, der er forsvarer for den 36-årige mand.

Advokaten vil ikke inden retssagen komme nærmere ind på, hvad den 36-åriges udlægning af sagen er. Han fortæller dog, at parret var flyttet fra hinanden på gerningstidspunktet.

Drabet skete i en lejlighed i Aarhus V den 9. september 2018. Dermed begynder retssagen på årsdagen for drabet.

Ifølge sagens anklageskrift blev de to billeder taget klokken 15.36, mens kvinden var i live. 18 minutter senere sendte manden ifølge anklageskriftet det første billede.

Knap to timer senere sendte han igen billederne. Denne gang lød teksten:

- Broder har slået horeungen ihjel - tager til politiet - overgiver mig.

Hvem der modtog billederne, og hvad deres relation til manden og kvinden er, fremgår ikke af det anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Det er nemlig anonymiseret.

Reglerne er sådan, at navne på eventuelle vidner, skal streges ud, før pressen kan få aktindsigt i et anklageskrift.

Retssagen mod den 36-årige indeholder efter alt at dømme en del bevisførelse. I hvert fald er der afsat fem dage til behandlingen af sagen i retten.

Den 36-årige har endda valgt, at sagen skal behandles som en domsmandssag i stedet for under medvirken af nævninger.

Det betyder, at det er en dommer fra Retten i Aarhus og to lægdommere - altså almindelige borgere - der skal vurdere beviserne og udmåle straffen.

En domsmandssag går hurtigere end en nævningesag, hvor der medvirker hele tre dommere og seks lægdommere, kaldet nævninger, i bevisbedømmelsen og strafudmålingen.

Ud over en fængselsstraf overvejer anklagemyndigheden ifølge anklageskriftet at gå efter at få manden udvist af Danmark.

Anklagemyndigheden forlanger desuden, at den 36-årige mister retten til at arve konen, ligesom han også skal nægtes at modtage penge fra forsikringen eller andet, som måtte blive udbetalt som følge af hendes død.

Der ventes at falde dom i sagen den 23. september.