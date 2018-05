Tiltale: Mænd og kvinder ville i krig for Islamisk Stat

To kvinder og to mænd er blevet tiltalt for at have forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Det oplyser Statsadvokaten i København.

- Anklagemyndigheden har vurderet, at de fire havde til hensigt at slutte sig til IS og dermed fremme terrororganisationens virksomhed, siger vicestatsadvokat Anders Riisager i en pressemeddelelse.