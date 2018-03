Tiltale: Far ville dræbe sine børn med udstødningsgasser

En 57-årig mand forsøgte en tidlig morgen i august sidste år at slå sine to børn ihjel ved at gasse dem med udstødningsrøg.

Sådan lyder anklagen i en sag, der torsdag starter i Retten i Glostrup.

Den nu 58-årige mand er tiltalt for natten til 11. august sidste år at have sat ild til sin lejlighed, vel vidende at han ved at gøre det bragte andres liv i fare.

Manden skal have startet branden ved at sætte ild til en benzinvædet flyttekasse, som indeholdt flere dunke med brandbar væske.

Herfra bredte ilden sig i lejligheden, hvor der ligeledes var adskillige dunke med brandbar væske.

Der var ingen til stede i lejligheden, og de andre beboere i opgangen kom ikke til skade.

Manden erkender at have startet branden, men vil ikke erklære sig skyldig i det fulde omfang af forholdet om ildspåsættelse, oplyser forsvarsadvokat Klaus Henriques.

Efter ildspåsættelsen kørte manden til Rødovre, hvor han parkerede sin Volvo i et industriområde.

Med sine to børn på to og syv år sovende på bagsædet monterede faren ifølge anklageskriftet en slange på bilens udstødningsrør og førte den ind i bilens kabine. Herefter tændte faren bilens motor, så kabinen blev fyldt med røg.

Af ukendte årsager blev drabsforsøget ikke fuldendt, og børnene overlevede.

Omkring klokken syv blev faren og de to børn fundet siddende i bilen med motoren slukket. En person, der arbejdede i området, havde set Volvoen og ringet til politiet.

Faren nægter sig skyldig i drabsforsøg.

Ud over ildspåsættelse og drabsforsøg er manden tiltalt for om morgenen 11. august at være i besiddelse af lidt under ét gram kokain.

Sagen mod den 58-årige far bliver ført som en nævningesag. Det betyder, at der vil blive nedlagt påstand om en fængselsstraf på minimum fire år.

Der er frem mod 3. april afsat fem retsdage til afviklingen af sagen.