Tiltale: Byggefirma tjente på ulovlige ukrainske arbejdere

Han er tiltalt for at have fremstillet falske rumænske id-kort til de ukrainske arbejdere, ligesom han skal have tjent på det ulovlige arbejde, de udførte.

I flere tilfælde var det endda direktøren selv, som lavede fotos af de ukrainske arbejdere i forbindelse med fremstillingen af de falske id-kort, hævdes det.

Dokumentfalsk hører til i kategorien af forbrydelser, som straffes relativt hårdt.

Den tiltalte direktør har siddet varetægtsfængslet, siden politibetjente gik i aktion i februar på en byggeplads på Amager. Han er litauisk statsborger og kræves udvist af Danmark med forbud mod at indrejse i 12 år.

Forud for retsmødet i den kommende uge ønsker anklagerfuldmægtig Kasper Kjær Jensen ikke at udtale sig. Samme toner kommer fra direktørens forsvarer, advokat Jens Christian Bjerrehuus.

- Min klient nægter sig skyldig, siger forsvareren.

Hvis anklageren vælger at følge anklagemyndighedens vejledning om bødekrav i sager om ulovligt arbejde, vil det kunne blive et betragteligt beløb. Taksten er 20.000 kroner per måned per person, når der er såkaldt skærpende omstændigheder.

Ifølge en artikel i Fagbladet 3F fik de ukrainske arbejdere 50 kroner i timen. Bladet har også rapporteret, at Arbejdstilsynet tidligere har skredet ind mod den tiltalte på grund af farlige stilladser.

Den tiltalte har tidligere udført arbejde for blandt andre finansmanden Mads Ulrich og for bestyrelsesformand for TV2 Jimmy Maymann. Sidstnævnte hyrede den nu tiltalte til et renoveringsprojekt på sin villa i Nordsjælland til 23 millioner kroner.

Straffesagen behandles efter planen onsdag i Københavns Byret.

Politiets aktion skete 5. februar. Det var "en rutinekontrol i forbindelse med regional bekæmpelse af social dumping", skrev politiet på Twitter.

Hvor ofte den slags kontroller udføres, er Københavns Politi ikke umiddelbart i stand til at oplyse, lyder det fra kommunikationssektionen.