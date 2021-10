Tiltale: 27-årig mand voldtog fire kvinder

Voldtægten fandt ifølge tiltalen sted om formiddagen den 1. marts 2019 i mandens lejlighed på Amager.

Men det var blot begyndelsen, hvis man skal tro anklagemyndigheden. Ifølge anklageskriftet voldtog han yderligere tre kvinder frem til den 1. november 2019.

Om aftenen den 27. april udviklede et ellers frivilligt samleje sig i en retning, som kvinden ikke ville være med til. Trods kvindens protester og forsøg på at komme væk holdt han hende fast i armene og gennemførte et analt samleje.

Næste formiddag voldtog han hende igen, og efter oplevelserne aftenen før, turde hun ikke gøre modstand, lyder det i anklageskriftet.

En af de fire kvinder blev i perioden fra 1. april til 1. november 2019 voldtaget fire gange af den 27-årige, som ved to af voldtægterne også forgæves forsøgte at tvinge hende til oralsex, hedder det i tiltalen mod manden.

Foruden de grove overgreb er den 27-årige tiltalt for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Ifølge tiltalen optog han en af voldtægterne på video. Desuden skal han have optaget samlejer med flere kvinder uden deres samtykke.

De mange forhold betyder, at anklagemyndigheden vil have den 27-årige dømt efter straffelovens paragraf 216 stk. 3. Den siger, at straffen kan stige til fængsel i 12 år, hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Sagen er rejst som en nævningesag, men den 27-årige har fravalgt nævninger, så det bliver en dommer og to domsmænd, der skal afgøre om han er skyldig, og hvilken straf han i givet fald skal have.

Retten har afsat ni dage til sagen med sidste retsdag 2. december.