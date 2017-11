Tiltale: 17-årig ville dræbe cykelhandler under hjemmerøveri

To unge havde tilsyneladende besluttet sig for at lade et hjemmerøveri udvikle sig til drab, da de om morgenen 27. februar gik løs på en 69-årig cykelhandler i hans lejlighed på Østerbro i København.

Offeret fik først bundet hænderne. Herefter blev han trådt på halsen, sparket i hovedet, stukket med kniv og tæsket med et koben. Til sidst blev han efterladt alene. Bevidstløs og i livsfare.

Sådan beskriver anklagemyndigheden i hvert fald den forbrydelse, som den nu 18-årige mand, der kommer fra Albanien, er blevet tiltalt for at stå bag.

I forbindelse med røveriet sagde politiet, at de to gerningsmænd havde ligget på lur i mindst to timer, inden de slog til.

Allerede klokken 05.30 havde et vidne bemærket de to røvere i opgangen.

Her ventede de angiveligt på den 69-årige, da han et par timer senere vendte hjem fra en gåtur med sin hund.

Ifølge anklageskriftet var udbyttet betragteligt. I lejligheden, der ligger oven på mandens forretning, fandt gerningsmændene blandt andet guldsmykker, guldure og en bærbar computer til en samlet værdi af 94.873 kroner.

Det er politiets opfattelse, at i alt tre personer skal have medvirket til forbrydelsen. I anklageskriftet hævdes det, at en pt. uidentificeret person både bragte og afhentede de to gerningsmænd.

Foreløbigt har Københavns Politi dog ikke haft held til at pågribe andre end den 18-årige. Angiveligt er den anden hjemmerøver anholdt i udlandet, men en udlevering er endnu ikke blevet gennemført.

Anklagemyndigheden har rejst sagen mod den 18-årige som en nævningesag. Det betyder, at der vil være et krav om mindst fire års fængsel.

Udgangspunktet i sager om hjemmerøverier er da også fem års fængsel. Og da den 18-årige ud over hjemmerøveri tiltales for drabsforsøg, vil straffen efter alt at dømme være betydeligt strengere.

Da den unge albaner tilbage i maj blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede han sig skyldig. Han ønskede ikke at udtale sig.

Retssagen starter efter planen i Københavns Byret 12. februar 2018.