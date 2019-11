Tilsynskritik kan koste region godkendelse af 21 bosteder

Region Midtjylland får hård kritik for forholdene på tre bosteder for autister.

Tilsynet vurderer, at afdelingerne på nogle områder ikke lever op til kvalitetskravene.

- Det handler blandt andet om, at der er borgere de pågældende steder, der siger, at de ikke trives, siger Ann-Britt Wetche, socialdirektør i Region Midtjylland.

Andre kritikpunkter går på manglende forebyggelse af magtanvendelse og på de fysiske rammer.

- Tilsynet peger også på, at der nogle steder mangler ledelse, der kan hjælpe medarbejdere på gulvet med at løse dilemmaer, de står over for i hverdagen, siger Ann-Britt Wetche.

Det er ikke første gang, at tilsynet rejser kritik af forholdene. Det skete også i 2017 og 2018.

Det har fået tilsynet til at true regionen med at trække godkendelsen for samtlige regionens 21 bosteder for autister, hvis der ikke kommer styr på tingene.

- Det er en rigtig alvorlig situation, vi står i. Kritikken af de tre steder kan være nok til, at tilsynet trækker hele godkendelsen.

- Så vi tager det meget alvorligt og knokler for at bevare den, siger socialdirektøren.

Hun mener, at det især handler om bedre ledelse.

- Vi har ansat en ny ledelse på det ene sted og er i gang med at ansætte nye ledere de andre to steder.

Som konsekvens fratræder den hidtidige områdechef, Lars Aarup Jensen.

Det sker ifølge socialdirektøren efter gensidig aftale.

Socialdirektøren påtager sig også selv en del af ansvaret.

- Som ledere har vi selvfølgelig et ansvar, når noget ikke går, som vi gerne vil have, det skal gå. Det tager jeg meget alvorligt, siger Ann-Britt Wetche.

Udgangspunktet er, at beboerne på de tre bosteder ikke skal flyttes.

- Vi bestræber os på, at de beboere, der bor på de tre bosteder, ikke skal flyttes. Og så tager vi selvfølgelig hånd om de beboere, der giver udtryk for, at de ikke trives, siger Ann-Britt Wetche.

Socialtilsyn Midt skal senere vurdere, om indsatsen er tilstrækkelig.