Den 6. august besøgte forsvarsminister Trine Bramsen danske soldater i Grønland og fik blandt andet en tur med et patruljefly. Få dage forinden havde hun holdt et møde med Tilsynet med Efterretningstjensterne om sagen om FE, der eksploderede tre uger efter. (Arkivfoto)

Tilsyn og minister talte hyppigt om FE-sag

Der blev kommunikeret flittigt mellem Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) og Forsvarsministeriet i tiden op til 24. august.

På denne dato udsendte TET sin meget omtalte pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at tilsynet mistænker Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) for både at have handlet i strid med loven og for efterfølgende at lyve om det.