Tilsyn er i gang med særlig undersøgelse af spiontjeneste

Forsvarets Efterretningstjeneste granskes, efter at tilsyn har modtaget ukendte oplysninger.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har indledt en "særlig undersøgelse" af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det sker, efter at tilsynet er kommet i besiddelse af "en betydelig mængde materiale vedrørende FE".

Det oplyser TET i en kort pressemeddelelse. Det nævnes ikke, hvilket materiale der er tale om.

- Materialet har en sådan karakter, at tilsynet besluttede at fokusere sin kontrol af FE med henblik på at foretage en tilbundsgående undersøgelse af de foreliggende omstændigheder.

- Tilsynet forventer at afslutte sin undersøgelse af det pågældende materiale primo september 2020.

Tilsynet kom allerede i besiddelse af det hidtil ukendte materiale i november 2019.

FE oplyser i en skriftlig kommentar, at det er bekendt med undersøgelsen.

- FE er helt generelt i god dialog med tilsynet om gennemførelsen af dennes kontrolvirksomhed og har herunder også været det hele vejen igennem i forhold til den særlige undersøgelse, som tjenesten dog ikke kan kommentere nærmere.

TET har til formål at kontrollere Forsvarets Efterretningstjeneste, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Center for Cybersikkerhed (CFCS). Tilsynet leverer hvert år redegørelser til justitsministeren og forsvarsministeren.

Redegørelserne om PET og CFCS ligger klar nu.

Men grundet de nye oplysninger, som tilsynet har modtaget, må ministrene således vente til september på en redegørelse om FE.

Institut for Menneskerettigheder, der blandt andet beskæftiger sig med demokratisk kontrol af efterretningstjenesterne, mener, at sagen er opsigtsvækkende.

- Det er usædvanligt og rejser en række spørgsmål, siger Louise Holck, konstitueret direktør hos Institut for Menneskerettigheder, til Berlingske.

TET ønsker over for Berlingske ikke at fortælle, hvad undersøgelsen konkret drejer sig om.