Tilsyn anmelder styrelse efter it-fejl på udrejsecenter

Datatilsynet anmelder Udlændingestyrelsen til politiet og indstiller styrelsen til en bøde på 150.000 kroner.

Det oplyser Datatilsynet på sin hjemmeside.

Sagen går tilbage til sommeren 2020. Her kom det frem, at en mulig logningsfejl i et it-system tilknyttet Udrejsecenter Kærshovedgård kunne have haft konsekvenser for beboernes rettigheder og frihedsrettigheder.

I nogle tilfælde var udlændinge fejlagtigt blevet politianmeldt for overtrædelse af deres opholds- og underretningspligt.

Desuden blev Udlændingestyrelsen opmærksom på, at der havde været nogle nedbrud. Nedbruddene var sket i det system, som bruges til at registrere data i sager om overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligt.

Styrelsen skriver, at den trak relevante anmeldelser tilbage. Det blev sikret, at ingen i øvrigt blev politianmeldt for at overtræde deres kontrolforpligtelser for perioderne berørt at de konkrete nedbrud.

Datatilsynet har nu gennemgået sagen. Ifølge tilsynet har styrelsens behandling af personoplysninger ikke har været i overensstemmelse med reglerne om passende sikkerhed.

Tilsynet har lagt vægt på, at Udlændingestyrelsen ikke havde indført procedurer for systematisk at anvende oplysningerne i den hændelseslog, som registrerer beboernes færden inde på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Kontorchef i Datatilsynet Frederik Siegumfeldt udtaler, at tilsynet ser med "stor alvorlighed" på sagen. Den handler om den grundlæggende rettighed, at man skal kunne stole på oplysninger, som myndigheder behandler og giver til politiet, lyder det.

Udlændingestyrelsen tager også sagen alvorligt. Den beklager, at reglerne for databeskyttelse ikke er blevet efterlevet i sagen.