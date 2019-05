Otte passagerer mistede livet, da en løs godsvogn smadrede ind i et lyntog på Storebæltsbroen. En tillidsmand er fyret efter at have skjult, hvem af hans kollegaer der havde ansvaret for at læsse og kontrollere den pågældende godsvogn. (Arkivfoto).

Tillidsmand fyret efter togulykke: Skjulte kollegas navn

En tillidsmand i Dansk Jernbaneforbund er fyret fra sit job i DB Cargo i kølvandet på togulykken på Storebælt i januar.

Det sker, fordi han skulle have skjult oplysninger om, hvilken medarbejder i firmaet der havde ansvar for at læsse og kontrollere det godstog fra det tyske selskab DB Cargo, som 2. januar var involveret i dødsulykken.

Det skriver Berlingske.

Tillidsmanden tjekkede en vognliste, hvor det fremgik, hvem der havde ansvaret for læsning og kontrol, og så overstregede han navnet på kollegaen.

I ulykken ramte en løs godsvogn ind i et lyntog med 131 passagerer og tre DSB-ansatte om bord.

Otte personer blev dræbt, og fire blev alvorligt kvæstet. 12 passagerer fik lettere skader i sammenstødet.

På grund af antal dræbte og tilskadekomne er det den værste togulykke i Danmark i 30 år.

Allerede 11. januar blev tillidsmanden suspenderet. Det er lidt over fire måneder senere mundet ud i en fyring.

Advokat Henrik Karl Nielsen repræsenterer den nu tidligere ansatte, som var tillidsmand for stationsbetjente. Han bekræfter fyringen.

- Det er korrekt, at han nu er afskediget med den begrundelse, at DB Cargo ikke har tillid til ham. Vi mener, at afskedigelsen er usaglig, og vi ser nu på det videre forløb, siger han til Berlingske.

Henrik Karl Nielsen bestrider ikke, at hans klient overstregede navnet. Han mener dog, at det er uden betydning, fordi kollegaen ikke var den sidste til at tjekke den pågældende godsvogn.

- Han har forklaret, at det, han gjorde, var en tanketorsk, og ikke på nogen måde et forsøg på at påvirke beviser i sagen, siger advokaten.

Han vil sammen med sin klient undersøge mulighederne for at søge godtgørelse i sagen.

DB Cargo har over for Berlingske ikke ønsket at kommentere sagen.

Havarikommissionen har tidligere konkluderet, at fejlen, der resulterede i den tragiske dødsulykke, skyldtes en defekt lås på den pågældende godsvogn.

Yderligere to vogne på godstoget var ikke låst ordentligt fast, viste undersøgelserne.