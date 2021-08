Tillid giver Danmark fin placering i vaccineræs

Over 70 procent af danskerne har påbegyndt et vaccinationsforløb mod coronavirus, mere end halvdelen er færdigvaccineret, og det sender Danmark i den høje ende i opgørelsen over lande med størst vaccinetilslutning.

Således indtager Danmark en 21.-plads på den globale liste. Det viser tal fra Johns Hopkins University.

Fraregner man lande med under en million indbyggere, ligger Danmark nummer 16.

Ifølge Michael Bang Petersen, der som statskundskabsprofessor på Aarhus Universitet forsker i danskernes holdninger og adfærd under coronakrisen, er en høj tillid til myndighederne afgørende for rangeringen.

- Den er bare højere i Danmark, end den er i mange andre lande.

- Det har selvfølgelig noget at gøre med, at vi har en højtillidskultur, og at det er noget, som er blevet opbygget over årtier, siger han.

Helt i top ligger Malta. Her er 76,1 procent af befolkningen færdigvaccineret. Dernæst kommer De Forenede Arabiske Emirater, og tredjepladsen indtager Island.

Lige under Danmark ligger Italien, Østrig og Tyskland.

Nabolandet Sverige er længere bagud med vaccinationerne. Svenskerne indtager en aktuel plads som nummer 38.

Eskild Petersen er adjungeret professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Han peger på myndighedernes kommunikation som afgørende for opbakningen til vaccinerne.

- Der er kun en måde at kommunikere på, og det er at lægge fakta på bordet og også give befolkningen et indtryk af de usikkerheder, der er, siger han.

Eskild Petersen peger blandt andet på beslutningen om at fravælge nogle vacciner og tilvælge andre:

- Det blev jo kommunikeret åbent. Det viser, at der bliver taget beslutninger, når der kommer nogle signaler, og det er den eneste måde at håndtere det på, siger han.

Michael Bang Petersen mener også, det er et spørgsmål om kommunikationen fra myndighederne.

- Det betyder, at noget af det også handler om, at befolkningen generelt set oplever at få en troværdig kommunikation fra myndighederne.

- Kombinationen af, at kommunikationen i bund og grund har fungeret godt, og at vi har en højtillidskultur, skaber tilsammen en høj grad af tillid, som giver udslag i en høj grad af vaccinetilslutning, siger han.

I Danmark vaccineres der med vacciner fra Pfizer/BioNTech og Moderna i det officielle program. Også personer i aldersgruppen 12-15 år får nu tilbudt vaccinen.

Borgere kan også skrive sig op til en af de i det officielle vaccinationsprogram fravalgte vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.