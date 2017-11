Tilfældig cyklist fandt parteret rockerlig i skov

Her er en 34-årig mand tiltalt for at have dræbt rockeren. Manden erkender at have ført kniven, men hævder, at det skete i nødværge.

- Desværre var det en helt tilfældig borger, der gjorde fundet. Og når jeg siger "desværre", så er det, fordi almindelige borgere ikke på samme måde som for eksempel politifolk er rustet til den slags, siger David Haahr.

Ud over at liget var delt i fire, så var kroppen præget af en særdeles voldsom behandling. Alene i hovedet og på halsen havde Kevin Joel Andersen 29 sår fra stik og snit.

Også på arme, hænder og krop var rockeren blevet stukket og snittet, fremgår det af obduktionserklæringen. I alt er der fundet 46 knivsår på Kevin Joel Andersens lig.

Netop obduktionserklæringen - og navnlig den overlæge, som har udarbejdet den - spiller en central rolle i sagen, fortæller David Haahr.

Anklageren udnævnte fredag formiddag overlæge Steen Holger Hansen til at være sagens vigtigste vidne.

Han skal nemlig afgive en forklaring om, hvorvidt de skader der er fundet på Kevin Joel Andersen, harmonerer med den 34-åriges påstand om nødværge.

- Den vigtigste forklaring i sagen får vi altså fra en person, som ikke har været til stede i lejligheden, hvor drabet blev begået, lyder det fra David Haahr.

Retsmedicineren bliver først afhørt i sagen 4. december. Der ventes dom 7. december.