Hverken Kristian Jensen (V), Troels Lund Poulsen (V) og Peter Christensen (V), der alle var skatteministre i årene 2010 og 2011, blev efter eget udsagn gjort opmærksom på problemer med refusion af udbytteskat uden ordenlig kontrol med, om modtagerne havde ret til pengene. Det forklarede de onsdag i Retten på Frederiksberg til den kommission, der er nedsat for at undersøge sagen.

Tikkende udbyttebombe undgik ministres bord

På et kontor i Høje-Taastrup voksede et hul i statskassen sig større og større frem til 2015. Her blev der udbetalt refusion for udbytteskat, selvom det daværende Skat ikke havde mulighed for at tjekke, om modtagerne havde ret til pengene.

Hullet blev senere til skandalen om over 12 milliarder kroner, som staten i dag mener, ikke burde være blevet udbetalt i refusion af udbytteskat i årene 2012 til 2015.