Tikkende bombe: 4 ud af 10 sosu'er overvejer at forlade faget

40 procent af sosu-personalet gør sig tanker om at skifte jobbet ud med arbejde på et andet felt. Det fremgår af medlemsundersøgelser fra fagforbundet FOA blandet forbundets medlemmer inden for social- og sundhedsområdet

Hun vil savne faget, kollegerne og de ældre på plejecentret, hvis hun søger væk.

- Men der er blevet alt for meget stress og jag i arbejdet, og det handler mest om besparelser og om kroner og øre, siger hun.

På plejecentrene overvejer 44 procent, om de vil blive i faget, mens 40 procent gør det i hjemmeplejen. Blandt social- og sundhedsassistenterne som gruppe er det 43 procent, mens andelen hos social- og sundhedshjælperne er 36 procent.

- Men det nytter ikke at løbe væk, for vi skal have løst problemerne. Vi ved helt præcist, hvad der er galt med arbejdsmiljøet, nu skal der bare gøres noget. Vi kan starte med, at medarbejderne får indflydelse på deres arbejdstid og hvilke opgaver, de skal løse, og at de får lov til at bruge deres kompetencer, siger Torben Klitmøller Hollmann, der er formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

Undersøgelserne blandt sosu-personalet viser også, at dårligt arbejdsmiljø er en væsentlig forklaring på, at så mange har svært ved at se en fremtid på social- og sundhedsområdet.

Blandt ansatte, der føler sig meget stressede tænker helt op til 80 procent på at forlade faget, mens andelen falder helt ned på 13 procent, når stress ikke er et problem.

Samme udsving kan man se i forhold til andre problemer i arbejdsmiljøet.

Michael Ziegler, der formand for Løn- og Personaleudvalget i KL. peger på, at kommunerne i år har sat gang i en længere række af tiltag, der skal øge rekrutteringen til social- og sundhedsområdet. Blandt andet større optag på uddannelserne og fastholdelse af medarbejdere på arbejdspladserne.

- Effekten af de tiltag er naturligvis ikke slået igennem endnu. Men i kommunerne har vi stor tiltro til, at det vil de gøre på sigt, skriver Michael Ziegler i et mailsvar til Fagbladet FOA.

Over 4.000 af fagforbundet FOAs medlemmer inden for social- og sundhedssektoren har deltaget i undersøgelserne.