TikTok-manden kræves fængslet - sigtes for to voldtægter

En 29-årig mand - kendt som TikTok-manden - sigtes for syv forskellige forhold - to voldtægter, to tilfælde af blufærdighedskrænkelse, to forsøg på ulovlig tvang samt et forsøg på voldtægt.

Den 29-årige mand blev onsdag morgen ført ind i Dommervagten i Københavns Byret. Med runde briller og en sort Moncler-jakke satte han sig på plads.

Manden har fået nedlagt et navneforbud, men dommeren fortalte, at han godt kan blive omtalt som TikTok-manden, som han er kendt som i medierne.

I grundlovsforhøret ventes anklageren at kræve manden varetægtsfængslet, men dørene er blevet lukket, så det ikke bliver muligt at høre nærmere om beviserne.

Mandens forsvarer oplyser, at han nægter sig skyldig i samtlige af de syv forhold, men den 29-årige ønsker ikke at udtale sig i retten.

Manden blev anholdt tirsdag morgen, efter at en større gruppe kvinder for to uger siden indgav en samlet anmeldelse mod ham.

Politiet oplyste samtidig, at der fortsat venter en omfattende efterforskning i forlængelse af de mange anmeldelser, og at flere sigtelser kan følge.

Onsdag er der indtil videre rejst sigtelser om overgreb og krænkelser af seks kvinder.

Den første voldtægt skal være sket 23. maj sidste år ved et busstoppested i Jægerspris, hvor han skal have skaffet sig samleje med en kvinde, der var fuld, så hun ikke kunne modsætte sig. Han skal også have fortsat voldtægten med vold.

Den anden voldtægt skete ifølge sigtelsen 14. marts i år omkring klokken 13 på en adresse i Søborg, hvor han holdt en kvinde fast om halsen.

Om aftenen samme dag forsøgte han ifølge sigtelsen at opnå samleje med en tredje kvinde uden hendes samtykke, mens han lå bag hende, men det mislykkedes, da hun vred sig fri. Han skal også have presset hende til oralsex.

De to krænkelser, han er sigtet for, er begået i 2020 mod en fjerde og femte kvinde. Det handler om befølinger. Den ene af dem skal han via Snapchat også have forsøgt til at tvinge til at mødes med sig.

Den sjette kvinde er den 29-årige sigtet for at have forsøgt at tvinge til sex, efter at han i telefonen sagde, at han ville dele hendes sugardating-profil med hendes familie.

Tv-stationen Discovery arbejder på en dokumentar om sagen med titlen "F**k ikke med piger". Ifølge tv-stationen står op mod 60 kvinder og piger bag anmeldelsen.

Flere af sagerne er dog forældede, og det er uvist, hvor mange kvinder manden er sigtet for at have krænket og voldtaget.

Manden har også været genstand for en podcastserie i Radio Loud, hvor han beskyldes for krænkelser af kvinder og unge piger på sociale medier. I serien siger han selv, at han er uskyldig.