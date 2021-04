Tidsbestilling før restaurant- og cafébesøg er nu lovpligtigt

Tirsdag åbnede erhvervsminister Simon Kollerup (S) ellers for, at man fandt en anden løsning, fordi det har mødt bred kritik fra branchen.

Men det er altså lovpligtigt nu, bekræfter Erhvervsministeriet i en e-mail til Ritzau.

- Jeg forstår godt, at både restauranter og gæster helst vil være foruden krav og restriktioner, når de skal ud at spise eller drikke en øl. Sådan tror jeg, vi alle har det.

- Men meldingen fra sundhedsmyndighederne er, at vi i den nuværende situation ikke bare kan åbne helt op for indendørsservering uden begrænsninger, siger Simon Kollerup i en skriftlig kommentar.

Han åbner dog for en dialog med branchen efter udbredt kritik, fordi flere mener, at det er for omstændeligt eller svært at håndtere.

Fastfoodrestauranter som McDonald's og Sunset Boulevard har helt droppet at have gæster indendørs, så længe det er gældende.

Det har også mødt kritik fra værtshuse, der ikke er vant til at håndtere bordbestillinger.

Også hos restauranter, der er vant til at håndtere tidsbestilling, møder reglen kritik.

Der er dog et hensyn til risikoen for øget smitte i samfundet, mener sundhedsmyndighederne og ministeren.

- Der er mange ønsker og hensyn i denne situation, og derfor går vi i dialog med branchen om, hvad en alternativ løsning kunne være, så vi stadig går kontrolleret frem.

- Men hvis vi skal ændre kravet om tidsbestilling, er det en forudsætning, at vi erstatter det med en anden dæmpende effekt. Ellers går det ikke at fremrykke åbningen for indendørsservering, siger Simon Kollerup.

Et flertal i Folketinget har opfordret regeringen til at sløjfe kravet.

Det har de gjort, selv om de selv har indgået aftalen, der indeholder krav om forudgående tidsbestilling. Efter aftalen blev indgået, blev det sat til 30 minutter, og flertallet begyndte at trække i land.

Kravet om bestilling er i første omgang gældende frem til 6. maj.

Ud over at bestille tid skal man også have et gyldigt coronapas, hvis man sidder indendørs. Det gælder ikke udendørs.

Coronapasset er et bevis på, at man enten er vaccineret, har været smittet inden for den seneste halve år eller har en negativ coronatest, der højest er 72 timer gammel.

Sidste udskænkning er klokken 22.00, og stederne skal lukke senest klokken 23. Der gælder krav om afstand og mundbind, når man ikke sidder ned.