Tidligt engagement førte til Folketinget

Hun blev medlem af Folketinget for to år siden, men politik havde på det tidspunkt allerede fyldt meget i hendes liv i mange år.

Hun fattede tidligt interesse for forenings- og ungdomspolitisk arbejde. I grundskolen var hun elevrepræsentant i skolebestyrelsen, og senere blev hun elevrådsformand på Avedøre Gymnasium, hvor hun også var med i skolebestyrelsen.

I 2007 engagerede Victoria Velasquez sig i Enhedslisten og Socialistisk Ungdomsfront (SUF), og to år senere var hun som 18-årig kandidat for en rød-grøn lokalliste ved kommunalvalget i Hvidovre Kommune. Dog uden at komme ind.

- Det var nok i gymnasiet, at jeg rigtig blev politisk aktiv. Jeg hjalp med at lave valgkamp, og jeg stillede op til byrådet, sagde hun sidste år til Altinget.

- Det gik først op for mig ret sent, at jeg gerne ville arbejde med politik. Jeg var nervøs for at blive en karrierepolitiker og blive distanceret fra mit politiske arbejde, sagde hun.

Victoria Velasquez stillede i 2014 op ved valget til Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU og året efter til folketingsvalget for Enhedslisten. Begge gange uden at komme ind.

Sideløbende uddannede hun sig til cand.soc. i arbejdslivsstudier og socialvidenskab ved Institut for Mennesker og Teknologi på RUC.

Hun fik job hos HK, hvor hun arbejdede som organiserings- og udviklingskonsulent.

Ved folketingsvalget grundlovsdag for to år siden lykkedes det hende at komme ind. Hun havde på det tidspunkt overtaget Pernille Skippers spidskandidatur for Enhedslisten i Fyns Storkreds.

I sine to år i Folketinget har Victoria Velasquez blandt andet markeret sig på erhvervs- og beskæftigelsesområdet, hvor hun er ordfører for Enhedslisten.

Hun har herunder medvirket til at lande mange hjælpepakker til erhvervslivet, som Folketinget har forhandlet på plads under coronakrisen.