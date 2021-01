Tidligere topleder i FE bringer ny viden til Tibetsagen

En pensioneret oberst og tidligere topleder i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i 13 år frem til 2013 står frem med nye oplysninger i Tibetsagen.

Det skriver Berlingske.

Ifølge den 65-årige oberst Steffen Wied modtog FE's ledelse i 2012 en skrivelse, der rystede tjenesten:

Demonstranter skulle skjules og Tibet-materiale gemmes væk før det kinesiske statsbesøg samme år.

Den direkte ordre til ulovligheder kom angiveligt fra politiets topledelse. Muligvis direkte fra Udenrigsministeriet.

Ifølge Wied var det den daværende FE-chef, Thomas Ahrenkiel, der tog skrivelsen med på et møde.

- Jeg kan ikke huske, om det er ham eller analysechefen, der siger, at "det her er jo grundlovsstridigt", men det bliver overskriften på den samtale, vi har på det møde, siger Steffen Wied til Berlingske.

Den tidligere topleders vidnesbyrd kan - hvis han husker rigtigt - rokke ved Tibetkommissionens tidligere konklusioner, skriver Berlingske.

Ifølge avisen, der har gennemgået alle de akter, der indgik i den første Tibet-undersøgelse, er en skrivelse med det indhold aldrig blevet udleveret til kommissionen.

Tibetkommissionen afsluttede sit arbejde i 2017, men det blev senere genoptaget, da der netop opstod tvivl om, hvorvidt kommissionen havde fået alle akter.

Kommissionen nåede dengang frem til, at "der ikke fra ansatte i Udenrigsministeriet eller den danske ambassade i Beijing blev stillet krav til Københavns Politis ageren i forbindelse med videregivelsen af oplysning om de kinesiske bekymringer".

Viser oberst Wieds vidnesbyrd sig at være rigtigt, står det altså klart, at de overordnede myndigheder direkte ønskede og måske endda beordrede indgreb over for demonstranterne.

Hvis det er tilfældet, skal ansvaret ikke - som hidtil - placeres hos politifolk på relativt lavt niveau.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra Thomas Ahrenkiel, tidligere politidirektør Johan Reimann eller tidligere departementschef Claus Grube.